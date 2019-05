Erst seit 2017 richtet die Bundeswehr psychiatrische Tageskliniken ein. Bislang sind an den Bundeswehrkrankenhäusern in Berlin, Hamburg, Koblenz und Ulm nur 30 Prozent der geplanten Betten verfügbar. "Mitte der 2020er Jahre" soll der Aufbau abgeschlossen sein. Bis dahin müssen sich all diejenigen, die nicht in den bundeswehreigenen Psychotraumazentren untergebracht werden können, einreihen in die langen Wartelisten ziviler Psychiater - die oft genug mit den Spezifika eines Kriegstraumas überfordert sind.