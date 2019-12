Fühlen Sie sich persönlich unsicher in Deutschland? Auch das soll eine Rolle spielen bei der zukünftigen Ausrichtung der Bundeswehr. Trotz der Debatten um gefühlte Sicherheit und Kriminalitätsstatistiken geben in der Bundeswehr-Studie nur rund zehn Prozent der Befragten an, sich persönlich unsicher zu fühlen. Dieser Anteil war in den 2000er Jahren teils deutlich höher. In den Jahren 2001 und 2003 lag er jeweils noch bei über 40 Prozent. Die Flüchtlingskrise machte sich dennoch in den Daten bemerkbar: Im Jahr 2015 stieg er im Vergleich zu 2014 um rund 17 Prozent auf 23 Prozent der Befragten an.