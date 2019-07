Soldaten der Bundeswehr (Symbolbild/Archiv).

Quelle: Matthias Hiekel/dpa-Zentralbild/ZB

Das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags hat Mängel in der Bundeswehr beim Umgang mit Rechtsextremen ausgemacht. Entlassungen, die aufgrund einer rechten Gesinnung vorgenommen wurden, seien zum Teil nicht an den Militärischen Abschirmdienst (MAD) weitergemeldet worden, schreibt die "Welt am Sonntag".



Der MAD übernimmt beim Militär die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Ein Sprecher sagte, der MAD nehme "jeden Hinweis auf Extremismus sehr ernst und geht allen Meldungen nach".