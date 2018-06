Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Archivbild Quelle: Bernd Thissen/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat Mängel und Versäumnisse bei der Bundeswehr eingeräumt. 25 Jahre des Kürzens und Schrumpfens hätten Lücken bei Material und Ausstattung hinterlassen. Das sagte sie beim Tag der Bundeswehr in Oldenburg.



Den Tag der Bundeswehr, mit dem die Truppe für sich werben will, gibt es seit 2015. Er fand in diesem Jahr an 16 Standorten statt. Vergangenes Jahr waren rund 270.000 Besucher zu den Veranstaltungen gekommen.