Auch der größte und gefährlichste Auslandseinsatz der Bundeswehr im westafrikanischen Krisenland Mali soll ausgeweitet werden - aber nur ein wenig. Statt bisher höchstens 1.000 sollen sich künftig bis zu 1.100 Soldaten an der UN-Mission zur Stabilisierung des Landes beteiligen. Die Ausweitung wird mit erhöhtem Schutzbedarf und hohem Aufwand für die Instandhaltung von Waffen und Gerät im Wüstenklima begründet.



Die Bundeswehr beteiligt sich seit 2013 an dem UN-Einsatz zur Überwachung eines Friedensabkommens. Der Norden des Landes geriet 2012 nach einem Militärputsch vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen und konnten erst nach einer Intervention französischer Streitkräfte wieder befreit werden. Die Bundeswehr ist in der früheren Rebellenhochburg Gao am Rande der Sahara stationiert. In der Region kommt es immer wieder zu Anschlägen und Angriffen von Rebellen. Der Einsatz gilt als der gefährlichste der Vereinten Nationen weltweit. Mehr als 100 Blauhelmsoldaten wurden bereits getötet.

Bildquelle: Kristin Palitza/dpa