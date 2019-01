Kritik am Zustand der Bundeswehr - Wüstner: Von der Leyen soll Handbremse lösen

Sonst haben wir ein Problem der Glaubwürdigkeit der Ministerin. Andre Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbands

"Es hängt am politischen Willen, aber auch an strukturellen Fehlern", gibt Wüstner im ZDF als Gründe für die Probleme bei der Bundeswehr an. "Auf der einen Seite ist die Ministerin (Ursula von der Leyen, Anm. d. Red.) auf dem Gaspedal, auf der anderen zieht sie die Handbremse an." Es reiche nicht, nur ein Ziel zu beschreiben, sondern in einer bestimmten Phase müsse die Handbremse gelöst werden. "Das muss jetzt schnellstmöglich geschehen, sonst haben wir ein Problem der Glaubwürdigkeit der Ministerin."