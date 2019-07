Gelöbnis im Bendlerblock in Berlin.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die neue Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat die Bundeswehr an ihre Verantwortung im Kampf gegen Rechtsextremismus und Hetze erinnert. "Wir erleben auch heute, dass rechtmäßige und demokratische Amtsträger als Volksverräter beschimpft werden." Das sagte sie anlässlich des Gelöbnisses von rund 400 Soldatinnen und Soldaten in Berlin.



Damit zog sie einen Vergleich zum Nationalsozialismus, da das Gelöbnis am 75. Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentats stattfand.