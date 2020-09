Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)

Quelle: dpa

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer schließt einen Einsatz deutscher Soldaten in Libyen nicht aus. Voraussetzung sei aber, dass die Libyen-Konferenz am Sonntag einen dauerhaften Waffenstillstand vereinbart.



Wenn ein solcher Waffenstillstand international abgesichert werden könne, werde auch die Frage kommen, wer das leisten soll, sagte die CDU-Chefin in Hamburg. Dass sich dann Deutschland damit "auseinandersetzen muss, was können wir dazu einbringen, das ist vollkommen normal".