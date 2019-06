Polizisten sichern eine Razzia in Bochum. Archivbild

Im bundesweit ersten Lagebild zur Clan-Kriminalität verortet die Polizei in Nordrhein-Westfalen 104 kriminelle Clans. Allein in den Jahren 2016 bis 2018 sollen diese für rund 14.000 Straftaten verantwortlich sein, begangen von 6.500 Verdächtigen, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).



Unter ihnen seien viele Intensivtäter. Eine Hochburg der Clans sei Essen. Die Clan-Mitglieder glaubten offenbar, sie müssten nichts und niemanden fürchten, so Reul. "Genau das muss sich ändern."