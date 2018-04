Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks verschärft und nun auch auf den Luftverkehr ausweitet. Deutschlandweit kam es am Dienstagmorgen zu zahlreichen Arbeitsniederlegungen bei Einrichtungen des Bundes und in Kommunen sowie an mehreren Flughäfen. Am größten deutschen Airport in Frankfurt wurden 660 von 1.437 geplanten Starts und Landungen gestrichen. Auch in München, Köln/Bonn und Bremen gab es massive Ausfälle.