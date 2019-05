Am "Tag für Afrika" teilnehmender Schüler in Berlin.

Quelle: Jens Kalaene/dpa

Rund 190.000 Schüler aus knapp 600 Schulen haben sich in diesem Jahr an der bundesweiten Hilfsaktion "Dein Tag für Afrika" beteiligt. Sie erarbeiteten bei eintägigen Jobs in Firmen oder anderen Aktivitäten etwa 1,4 Millionen Euro, teilte der Verein "Aktion Tagwerk" in Mainz mit.



Das eingenommene Geld soll Bildungsprojekten in mehreren afrikanischen Ländern zugute kommen sowie einem Schutzprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland, sagte Initiatorin Nora Weisbrod.