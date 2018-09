Neben Kontrollen verteilte die Polizei auch Informationsmaterial. Quelle: Paul Zinken/dpa

Zum ersten Mal organisierten die Sicherheitsbehörden mit dem amtierenden Chef der Innenministerkonferenz, Holger Stahlknecht (CDU), und der Hochschule der Polizei den Aktionstag "Sicher. Mobil. Leben.". Mehr als 3.000 Kontrollen und Aktionen gab es seit dem frühen Morgen an Straßen, in Schulen und in Fußgängerzonen.



Doch die Polizei griff auch durch. Die Beamten erwischten bei der Kontrolle von mehr als 51.000 Lastwagen-, Auto- und Radfahrern fast 3.100 Handysünder am Steuer oder Lenker.