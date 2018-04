Ostermarsch in Frankfurt am Main. Quelle: Boris Roessler/dpa

Zum Abschluss der Ostermärsche sind Friedensaktivisten in zahlreichen deutschen Städten zu Demonstrationen zusammengekommen. Unter anderem wurde in Bochum der traditionelle Ostermarsch Rhein/Ruhr fortgesetzt.



Die Ostermarschierer forderten auf Transparenten ein Ende der Auslandseinsätze der Bundeswehr sowie eine Abkehr von den Aufrüstungsplänen der Atommächte. Insgesamt waren Aktionen in mehr als 30 Städten geplant, darunter Städte wie Nürnberg, Kassel, Krefeld und Hamburg.