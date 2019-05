Ostermarsch in Hamburg.

Quelle: Markus Scholz/dpa

Tausende Menschen haben auch in diesem Jahr in ganz Deutschland an den Ostermärschen für Frieden und Abrüstung teilgenommen. Das Netzwerk Friedenskooperative zog eine positive Bilanz. In rund 100 Städten fanden über die Feiertage Aktionen statt. Dabei habe die Zahl der Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr wieder zugenommen, hieß es.



Allein in Hamburg schlossen sich laut Polizei etwa 2.000 Menschen einem Protestzug an. In Frankfurt versammelten sich etwa 1.500 Menschen friedlich auf dem Römer.