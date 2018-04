Zeitgleich durchsuchten deshalb mehr als 1.500 Beamte mehr als 60 Wohnungen und Bordelle in zwölf Bundesländern. Die größte Operation seit Bestehen der Bundespolizei ist der vorläufige Höhepunkt von Ermittlungen, die seit mehr als einem Jahr laufen. Damals waren erste Hinweise auf die Einschleusung von Frauen und Transsexuellen aus Thailand aufgetaucht. Die Opfer waren in ihrer Heimat angeworben worden. Sie erhielten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in den diplomatischen Vertretungen mehrerer EU-Staaten Schengen-Visa, mit denen sie über die Türkei und die Niederlande in die europäische Union einreisten.