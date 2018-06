Die juristische Aufarbeitung begann etwa sechs Wochen nach den Krawallen Ende August, in einem ersten Verfahren verurteilte das Hamburger Amtsgericht einen 21-jährigen Niederländer zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Nach Angaben der Gerichte hab es bislang insgesamt 24 Verfahren in erster Instanz wegen der Ausschreitungen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Sieben der Verfahren endeten mit Freiheitsstrafen.



Die bislang höchste wurde am Dienstag gegen einen 30-jährigen Deutschen verhängt, der Polizisten mit zahlreichen Flaschen und Steinen bewarf und sich an der Plünderung und Zerstörung von Läden und einer Bank im Schanzenviertel beteiligte. 17 der in der Regel wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung und ähnlicher Delikte geführten Prozesse endeten mit Bewährungsstrafen.