Die Anhänger seien unter anderem über das Internet rekrutiert worden - kommuniziert worden sei hauptsächlich über soziale Medien. In Baden-Württemberg wurden den Angaben zufolge zwei Objekte im Landkreis Rastatt und ein Objekt im Rems-Murr-Kreis durchsucht. Bundesweit waren bei der Razzia rund 200 Polizisten im Einsatz. Sichergestellt wurden dabei auch elektronische Speichermedien, Computer und Handys, die nun ausgewertet werden sollen.



In Deutschland tauchen immer wieder Gruppen auf, die sich als Ku-Klux-Klan bezeichnen und sich in der Regel auf den Klan berufen, der in seiner ursprünglichen Form 1865 in den USA gegründet worden war. Der rassistische Ku-Klux-Klan verbreitete dort mit nächtlichen Überfällen in weißen Kutten und brennenden Kreuzen Angst und Schrecken.