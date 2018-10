Alte Handys sollten recycelt werden. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Das Hilfswerk Missio und die Katholische Landjugendbewegung rufen zum Recyceln von alten Handys auf. Vom 4. bis 11. November können laut Missio alte Mobiltelefone bundesweit in Sammelstellen abgegeben oder per Post eingeschickt werden.



Die in den Althandys enthaltenen Rohstoffe wie Gold würden in Europa aufbereitet und nicht recycelbare Stoffe fachgerecht entsorgt. Zudem erhalte Missio von einer Verwertungsfirma für jedes recycelte Handy einen Teil des Erlöses für Hilfsprojekte im Kongo.