BKA-Chef Münch hält die Polizei für zu schwerfällig.

Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, fordert einheitliche Standards und einheitliche Prozesse in den vielen verschiedenen Polizeibehörden Deutschlands. Angesichts internationaler Terrorismusnetzwerke und grenzüberschreitender organisierter Kriminalität sei die Organisation der Polizei in den 16 Ländern nicht mehr zeitgemäß.



Nötig sei zum Beispiel eine gemeinsame Informationstechnik mit einem gemeinsamen Datenhaus - statt verschiedener Systeme und Datentöpfe in den Ländern.