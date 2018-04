Seit 2006 lädt Bundeskanzlerin Merkel Schülerinnen zu sich ein. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Schülerinnen aus Berlin haben zum Auftakt des bundesweiten "Girls' Day" Kanzlerin Angela Merkel getroffen. Bei dem Besuch im Kanzleramt zeigte die CDU-Politikerin beim Thema Berufswahl Verständnis: "Es ist ja manchmal gar nicht so einfach, herauszufinden, was einem wirklich liegt und was man machen möchte."



Seit 2006 lädt Merkel Schülerinnen zu sich ein, um auf den Aktionstag aufmerksam zu machen. Der "Girls' Day" hat das Ziel, Mädchen für technische Berufe zu gewinnen.