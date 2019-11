Schon mit 15 Minuten Vorlesen am Tag fördern Eltern empathische Fähigkeiten, Fantasie und Wortschatz ihrer Kinder Richard Lutz, Bahn-Chef und Mitinitator

2019 lautete das Motto des Aktionstags "Sport und Bewegung". Auch in mehr als 100 Zügen der Deutschen Bahn wollten am Wochenende Betreuer den Kindern vorlesen. "32 Prozent aller Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern zu selten vor. Das hat die Vorlesestudie 2019 gerade erst wieder gezeigt", sagte Bahn-Chef Richard Lutz. "Das muss nicht so sein: Schon mit 15 Minuten Vorlesen am Tag fördern Eltern empathische Fähigkeiten, Fantasie und Wortschatz ihrer Kinder - und können die gemeinsame Zeit genießen."