Tausende Plastikenten schwimmen die Gera hinab. Quelle: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa

In Erfurt haben sich bei strahlendem Sonnenschein rund 6.000 Plastikenten ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf der Wilden Gera geliefert. Das traditionelle Entenrennen auf dem Fluss in Thüringens Landeshauptstadt fand zum 25. Mal statt und zog Tausende Besucher an.



Während des Volksfestes kam es zu einem Polizeieinsatz, weil zwei Diebe ein Elektromoped der Erfurter Stadtwerke gestohlen hatten. Einen 61 Jahre alten Tatverdächtigen fassten die Beamten noch auf dem Fest.