Winfried Kretschmann fordert auch mal ungewohnte Koalitionen. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Die Parteien müssen Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann zufolge offener für ungewohnte Koalitionen werden. "Die Gesellschaften werden pluralistischer. Das spiegelt sich in einer bunteren Parteien- und Koalitionslandschaft wider", sagte der Grünen-Politiker. "Die Parteien müssen offener in Koalitionen reingehen."



Kretschmann erinnerte zugleich an die "staatspolitische Verantwortung", eine Regierung zu bilden. "Da zickt man dann nicht rum, sondern macht das Beste daraus."