Philipp Welte (Archiv).

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Vor einer Bedrohung der Pressefreiheit auch in Europa hat Burda-Vorstand Philipp Welte gewarnt. "Es kann Journalisten ihr Leben kosten, wenn sie ihrem Auftrag nachgehen", sagte Welte zur Eröffnung des European Publishing Congress in Wien.



Weltweit seien 2018 über 80 Journalisten getötet worden, Hunderte säßen in Haft. Auch die wirtschaftliche Bedrohung sei immens. 2018 hätten die 2.000 Zeitschriften in Deutschland 915 Millionen Euro Werbeumsatz erlöst. Facebook kam auf 1,2 Milliarden.