Bekommt Ärger in der Burka-Affäre: Boris Johnson. (Archivbild) Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Ex-Außenminister Boris Johnson muss sich wegen umstrittener Burka-Äußerungen einem Disziplinarverfahren der Konservativen Partei in Großbritannien stellen. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Parteikreise. Im Extremfall droht ihm dabei der Ausschluss aus der Fraktion oder sogar aus der Partei.



Johnson steht seit Tagen in der Kritik, weil er Frauen mit Vollverschleierung in seiner Kolumne im "Telegraph" mit "Bankräubern" und "Briefkästen" verglichen hatte.