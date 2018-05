"Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist eine wachsende Gewerkschaft. In den letzten Jahren konnten wir regelmäßig unsere Mitgliederzahlen steigern. Wir sind sicher, diesen Trend zu halten. Im Vergleich zu einer Zeit vor fünf bis zehn Jahren sehen wir uns durchaus in einer gleich starken oder sogar leicht stärkeren Position. Auch in den letzten Jahrzehnten hatte die GdP bereits große politische Erfolge erzielt und ihr hohes Ansehen in der Politik gefestigt. Zum Beispiel die Aufwertung des Polizeidienstes durch die sogenannte zweigeteilte Laufbahn.



Zuletzt erst hat der massive Druck auf die politisch Verantwortlichen dazu geführt, dass ein Gesetz zum besseren Schutz von Polizistinnen und Polizisten in Kraft gesetzt wurde. Auch die engagierte Intervention der GdP nach der Kölner Silvesternacht, eine bereits zwei Monate zuvor bundesweit gestartete 'Wir brauchen Verstärkung'-Kampagne und der nicht nur hierzulande große Resonanz bewirkende gemeinsame Vorstoß mit dem Deutschen Richterbund für deutlich mehr Personal bei Polizei und Justiz haben unser politisches Gewicht spürbar erhöht.



Die größten Herausforderungen sind der massive Personalmangel bei der Polizei, die Beseitigung einiger unnötiger Auswüchse des föderalen Polizeiaufbaus (unterschiedliche Besoldung, Arbeitszeiten, Lebensarbeitszeit, Ausstattung etc.) sowie das konstruktive Mitwirken an der Anpassung der Arbeitsbedingungen in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung."

Bildquelle: dpa