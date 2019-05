Tote bei Angriff auf Kirche in Burkina Faso. Symbolbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Beim Angriff auf eine protestantische Kirche in Burkina Faso sind am Sonntag mindestens fünf Menschen getötet worden. Unter den Opfern sei auch der Pfarrer, berichteten Medien in dem westafrikanischen Land.



Demnach stürmten Bewaffnete die Kirche im Ort Silgadij und eröffneten das Feuer auf die Besucher des Sonntagsgottesdienstes. Über Täter und Motive gibt es demnach bisher keine Informationen. Am Mittwoch reist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Gesprächen nach Burkina Faso.