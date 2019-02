Soldat der Streitkräfte Burkina Fasos. Archivbild

Quelle: Ahmed Yempabou/EPA/dpa

Bei neuer Gewalt in Burkina Faso sind zahlreiche Menschen getötet worden. Die Streitkräfte des westafrikanischen Staates erklärten, bei einer dschihadistischen Attacke im Norden des Landes seien 14 Zivilisten getötet worden. Die Armee habe daraufhin bei Boden- und Luftangriffen in mehreren Regionen 146 Terroristen getötet.



Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Norden des an Mali und den Niger angrenzenden Landes wird zunehmend von islamistischen Terrorgruppen heimgesucht.