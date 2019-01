Die Tram fährt im Bankenviertel Kirchberg in Luxemburg.

Quelle: Harald Tittel/dpa

Bahn, Bus und Tram werden vom 1. März 2020 an in Luxemburg für alle Benutzer kostenlos. Nur die erste Klasse wird weiter etwas kosten. Das teilte Mobilitätsminister Francois Bausch mit. Ansonsten werden in Luxemburg Fahrkarten nur noch verkauft, sofern die Züge in die Nachbarländer fahren.



Luxemburg wird der Regierung zufolge das erste Land der Welt mit kostenfreien öffentlichen Verkehrsmitteln werden. Der öffentliche Gratis-Verkehr sei vor allem eine soziale Maßnahme, sagte Bausch.