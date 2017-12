Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg tastet die Fahrpreise in diesem Jahr nicht an, nachdem die Hauptstadtregion schon im vergangen Winter mit plus 0,6 Prozent die geringste Tarifrunde ausgelöst hatte. Ein entsprechender Index zeige Null, hieß es zur Begründung. Eine Reihe von Verbünden hat die Tarife an selbst geschaffene Indizes gekoppelt, die etwa die Preise für Strom und Diesel berücksichtigen.