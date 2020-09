Buschbrände in Australien

Quelle: David Mariuz/AAP/dpa

Im Kampf gegen die verheerenden Buschbrände hat EU-Ratspräsident Charles Michel Australien mehr Unterstützung angeboten. "Die EU und ihre Mitgliedsstaaten sind bereit, mehr zu tun", schrieb Michel auf Twitter. Das Angebot richtet sich an den australischen Premierminister Scott Morrison.



Seit Beginn der großen Brände im Oktober sind in Australien 25 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2.000 Häuser sind zerstört. Eine Fläche ungefähr so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen brannte nieder.