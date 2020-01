Flammen färben den Himmel in Nowa Nowa rot.

Quelle: Nowa Nowa General Store/NOWA NOWA GENERAL STORE/AAP/dpa

Die Feuerwehr in New South Wales hat Touristen aufgerufen, die Brandgebiete im Südosten Australiens sofort zu verlassen. Das Gebiet erstreckt sich 240 Kilometer vom Batemans Bay Richtung Süden bis zur Grenze des Staats Victoria. Am Samstag werden für die Region Temperaturen jenseits der 40-Grad-Grenze und starker Wind erwartet.



Dadurch könnten die verheerenden Buschbrände noch einmal angefacht werden. Richtung Norden und Westen von der Evakuierungszone aus bildeten sich lange Autokolonnen.