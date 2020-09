Ein toter Koala in einem verbrannten Wald.

Quelle: David Mariuz/AAP/dpa/Archivbild

Die Buschbrände in Australien haben den Koalas in New South Wales stark zugesetzt. Ersten Erhebungen zufolge sei dort die Koalapopulation um 80 bis 85 Prozent gesunken, sagte Stuart Blanch von der Umweltschutzorganisation WWF. Einige Populationen könnten in dem Bundesstaat bis 2050 oder noch früher ganz verschwunden sein.



Seit dem vergangenen September haben die Buschfeuer in New South Wales rund 5,4 Millionen Hektar Land zerstört. Das entspricht in etwa der Fläche Kroatiens.