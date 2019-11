In allen sechs Bundesstaaten einschließlich der Insel Tasmanien brennen inzwischen die Wälder, wie australische Medien am Donnerstag berichten. Am stärksten betroffen seien New South Wales und Queensland, wo die seit über zwei Wochen andauernde Brandsituation katastrophale Ausmaße angenommen habe. Alleine in New South Wales seien bislang sechs Menschen ums Leben gekommen und mehr als 600 Häuser Opfer der Flammen geworden. Ursache der Brände sind die hohen Temperaturen, ausbleibender Regen und die seit 18 Monaten anhaltende Dürre.