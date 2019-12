Für den Ernstfall sind wir aber vorbereitet. Falls meine Frau gehen will, steht alles schon fertig gepackt. Ich habe eine Tasche mit meinen Klamotten, falls ich da bleiben und auf das Haus aufpassen will. Darin sind dicke Jeans, feste Schuhe und wollene Socken, die brennen nicht so schnell. Wenn es lebensgefährlich werden würde, würde ich aber natürlich gehen.