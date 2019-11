Der Sommer hat in Australien gerade erst begonnen - doch die Buschfeuer haben ein bislang fast unbekanntes Ausmaß angenommen. Drei Menschen starben in den vergangenen Tagen in den Bundesstaaten New South Wales und Queensland, mehr als 200 Häuser wurden zerstört. Und allein im Koala-Reservat bei Port Macquarie an der Ostküste befürchten Umweltschützer, dass die Hälfte der 600 Tiere in den Flammen umgekommen ist. Die Flammen machten auch vor den Städten nicht halt. In Sydney brannte es in den Vororten - die Millionenmetropole hatte zuvor eine Katastrophenwarnung herausgegeben, erstmals in ihrer Geschichte.