Für unzählige Australier kommt dieser Sommer einer Apokalypse gleich. Die Buschbrände begannen bereits ungewöhnlich früh, schon im Oktober des vergangenen Jahres standen Tausende Hektar im Osten Australiens in Flammen. Temperaturen von fast 49 Grad, starke Winde und eine jahrelange Dürre, die den Nährboden für diese Rekordbrände bereitet haben, machen den Feuerwehrleuten vor allem in den Bundesstaaten Victoria und New South Wales zu schaffen. Zehntausende Urlauber und Einheimische mussten ihre Domizile an den Traumstränden im Südosten Australiens verlassen, wurden von den Flammen eingekreist und evakuiert. 24 Menschen starben in den Flammen, Hunderte verloren ihr Hab und Gut.