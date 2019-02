Die Buschfeuer in den USA haben verheerende Schäden angerichtet.

Quelle: Patrick Fallon/ZUMA Wire/dpa

Mehr als 500 abgebrannte Gebäude, zehntausende Menschen vor den Flammen auf der Flucht: In Südkalifornien geht der Kampf gegen sechs große Buschfeuer mit einem Großeinsatz der Feuerwehr weiter. An wenigen Stellen gewinnen die Helfer nun die Oberhand.



Der Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, hatte in den betroffenen Regionen den Notstand erklärt. Klimaexperten machen die extreme Trockenheit und die seit Montag tobenden Santa-Ana-Winde für die Feuer im Süden Kaliforniens verantwortlich.