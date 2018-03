Kleinbus für Bus on Demand in Schorndorf Quelle: Stadtverwaltung Schorndorf

Abgeholt werden die Fahrgäste dann von einem dem Bedarf angepassten Bus. "Diese Busse sind kleiner, sparsamer im Kraftverbrauch und deutlich leiser als die bisher eingesetzten großen Stadtbusse", so Gallego. Eingesetzt wird das "Busfahren on demand" nur an Wochenenden oder Zeiten schwächerer Nachfrage. Also: Ein individuell abrufbares Bussystem mit dem Ziel, Umwelt, Fahrgäste und Verkehrsaufkommen zu entlasten. Ist der Pilotversuch ein Erfolg, könnte das System auch in anderen Städten und Gemeinden zum Einsatz kommen. Auch Duisburg experimentiert bereits mit einem ähnlichen Projekt, Hamburg hat es vor.



Seit Februar 2016 arbeitet die Stadt Schorndorf mit Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Luft-und Raumfahrt und weiteren Institutionen an dem Pilotversuch. In der Entwicklungsphase sind die Wissenschaftler auf viele Herausforderungen gestoßen. Die größte ist die Kommunikation zwischen Nutzer, Busfahrer und der rechnergestützter Leitstelle - und das intelligente Zusammenstellen einer Route. Ein weiteres Problem: Wegen verkehrsrechtlicher Bestimmungen durften die "flexiblen" Haltestellen nicht beliebig festgelegt werden. Außerdem kommen wegen der Busbreite und des Abbiegewinkels einige Straßen für die Streckenplanung nicht in Frage.