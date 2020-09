Bushidos umstrittenes Album "Sonny Black" beschäftigt an diesem Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Seit 2015 darf das Album des Rappers nicht an Kinder und Jugendliche verkauft werden. Damals landete es auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien - und wurde ein Fall für die Justiz. Neben dem Für und Wider von Texten über Drogenhandel, "Hurensöhne", "Drecksbullen" und der Diffamierung von Frauen und Homosexuellen wirft der Prozess weitere Fragen auf: Trotz der Indizierung ist das Album im Internet mit wenigen Klicks zugänglich. Welchen Sinn hat ein Index in Zeiten der Digitalisierung?