Ein Kugelschreiber und ein USB-Stick von «Visable».

Quelle: Felix König/dpa

Die Hamburger Firma "Wer liefert was" (WLW) will sich mit einem neuen Projekt gegen große Konkurrenten behaupten. Unter der Dachmarke "Visable" will WLW auch gegen internationale Player wie Alibaba.com, Indiamart oder Thomas (USA) bestehen.



Unter dem neuen Firmendach werden die B2B-Marktplätze "Wer liefert was" und "Europages" weiterhin unter den traditionellen Markennamen betrieben. Durch die Plattform sollen kleine und mittelständische Unternehmen in Europa international sichtbarer werden.