Der Auslöser für die neueste Aufregung ist ein Rundbrief, der zu Beginn der Woche an einer Münchener Schule die Runde machte. In diesem Brief verweist der Oberstudiendirektor auf die aktuelle rechtliche Lage. So gelte, "dass künftig unentschuldigtes Fehlen mit Ordnungsmaßnahmen und möglicherweise auch über das Referat für Bildung und Sport mit Bußgeld geahndet werden wird." Für Ben Awenius, der in Kontakt mit Schülern des Gymnasiums steht, ist die Sache klar: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Schulen härter reagieren. Dass auch Bußgelder verteilt werden und dass wir gegen diese Bußgelder Widerspruch einlegen müssen."