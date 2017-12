Der Bus gerät in kürzester Zeit in Brand. Für die Retter gibt es keine Chance, noch jemanden lebend aus dem Fahrzeug zu holen. "Die Hitzeentwicklung war so stark, dass die ersten Rettungskräfte, die ohne Wasser vor Ort waren, nicht an den Bus ran konnten", sagt Feuerwehrsprecher Andreas Hentschel der "Frankenpost". Einige Stunden nach dem Unglück teilt die Polizei mit: "Die verbleibenden Personen dürften wohl in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen sein."