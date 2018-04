Rudolf S.: Ziemlich genau um 15.30 Uhr, also fast vier Stunden vor dem Anschlag, habe ich im Computer nach meinen eigenen Put-Optionen geschaut und dabei gesehen, dass an diesem Tag bereits 15.000 Stück gekauft worden waren. Das hat mich aber zu diesem Zeitpunkt nicht interessiert, weil ich noch nicht wissen konnte, was es bedeutet. Es hat mich nur überrascht, weil in Frankfurt diese Stücke so gut wie überhaupt noch nicht gehandelt worden sind, sondern eher in Stuttgart. Die Umsätze in Stuttgart waren in der Vergangenheit immer sehr gering.