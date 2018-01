Der Berliner Fabian Lustenberger und Dortmunds Christian Pulisic im Kampf um den Ball. Quelle: Reuters

Der Wirbel um Torjäger Aubameyang bremst Borussia Dortmund in der Bundesliga. Auch im zweiten Rückrundenspiel in Berlin gelingt nur ein Remis. Shinji Kagawa rettete dem offensiv lange Zeit harmlosen BVB beim 1:1 (0:0) bei Hertha BSC mit dem Ausgleichstreffer (71.) zumindest noch einen Punkt. Davie Selke (46.) hatte Berlin zuvor in Führung gebracht.



Der BVB konnte Aubameyangs Fehlen sportlich nicht kompensieren. Ohne die Torgefahr, Schnelligkeit und Präsenz des Gabuners im Strafraum präsentierte sich Dortmund in der Offensive meist ohne Durchschlagskraft.