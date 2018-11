Dortmunds Jadon Sancho (r.) gegen Clinton Mata

Quelle: dpa

Borussia Dortmund hat vorzeitig das Achtelfinale der Champions League erreicht. Mit dem 0:0 im Heimspiel gegen den FC Brügge folgte der BVB am Mittwoch dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 als dritter deutscher Klub vorzeitig in die K.o.-Phase der europäischen Fußball-Königsklasse.



Doch die gute Ausgangsposition im Kampf um den Gruppensieg ist nach der unnötigen Punkteteilung dahin. Am 11.Dezember muss der BVB im letzten Gruppenspiel nicht nur in Monaco gewinnen, sondern benötigt auch noch Schützenhilfe von Brügge gegen Atletico Madrid.