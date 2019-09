Barcelonas Torwart Marc-Andre ter Stegen rettetet gegen Marco Reus

Quelle: reuters/Thilo Schmülgen

Borussia Dortmund ist mit einem torlosen Remis gegen den FC Barcelona in die Champions League gestartet. Die starken Dortmunder hatten gegen die Katalanen beste Chancen, scheiterten aber spätestens am ausgezeichneten Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen.



Schon in der ersten Halbzeit hatte der BVB durch Marco Reus die beste Chance des Spiels, doch ter Stegen hielt. Nach der Pause drückte der Bundesligist auf die Führung. Ter Stegen parierte einen Foulelfmeter von Reus (58.), der in der 78. Minute zwei weitere Male am Torwart der Katalanen scheiterte. Julian Brandt traf in der 77. Minute die Latte.