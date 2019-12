Der BVB unterlag nach einer Führung.

Quelle: ap

Borussia Dortmund geht mit einer weiteren herben Enttäuschung in die Winterpause. Zum Auftakt des 17. Spieltags unterlag die Borussia bei der TSG Hoffenheim trotz Führung und vermeintlich klarer Überlegenheit mit 1:2 (1:0).



Ohne Kapitän Marco Reus ging der BVB durch einen Treffer von Mario Götze früh in Führung, versäumte es aber, ein zweites Tor nachzulegen. Sargis Adamyan und Andrej Kramaric drehten in der Schlussphase die Partie zugunsten der Gastgeber. In der Tabelle können die Dortmunder am Wochenende auf den fünften Platz zurückfallen. Hoffenheim ist vorerst Sechster.