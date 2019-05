Längst hat der Fiskus unsere Autos als prima Geldquelle entdeckt. So etwa die Energiesteuer für Kraftstoffe. Beim Benzin beträgt sie 65,45 Cent pro Liter, beim Diesel 47,04 Cent. Das Gesamtaufkommen allein aus dieser Steuer summiert sich auf rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. Seit dem 1. September 2009 wird bei der Pkw-Besteuerung auch der CO2-Ausstoß als Bemessungsgröße herangezogen. Genau nach dem Prinzip: hoher CO2-Austoß, hohe Steuer. Dieselfahrzeuge profitieren doppelt, weil sie im Vergleich zu Benzinern in der Regel weniger CO2 ausstoßen und zudem noch steuerbegünstigten Kraftstoff tanken.



Doch seit dem 1. September 2018 wird es für alle teurer. Der Grund: Nun muss der Schadstoffausstoß nach der 'Worldwide harmonized Light Duty Test Procedure' (WLTP) ermittelt werden. Heißt: auf der Straße. Da sind die Emissionen größer, also steigt auch die CO2-Steuerlast: für Diesel rund um 20 bis 25 Prozent, für Benziner können es sogar deutlich über 50 Prozent sein. Das hat der ADAC ermittelt.