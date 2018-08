Quallenschwemme im Mittelmeer vor Mallorca. Archivbild Quelle: Oceana/Carlos Suarez/oceana/dpa

Eine Qualleninvasion am idyllischen Strand Calo des Moro auf Mallorca hat Urlaubern den Badespaß gründlich vermiest. In der Bucht des Naturstrands im Südosten der Baleareninsel seien plötzlich zahlreiche Nesseltiere aufgetaucht, berichteten mallorquinische Medien.



Viele Quallen seien von der Strömung an Land gespült worden, aber ein riesiger Schwarm habe sich auch im Wasser getummelt, was das Schwimmen unmöglich gemacht habe, berichtete das Blatt "Diario de Mallorca".